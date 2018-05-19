Порошенко предрёк Европе развал и призвал «не кормить российского монстра»

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Украинский президент убежден, что в случае реализации проекта и постройке «Северного потока-2», Кремль станет действовать активно и сможет уничтожить все соседние страны. Политик считает, что в скором времени единство многих европейских государств окажется под угрозой.

Петр Порошенко убежден, что европейцам не стоит «кормить российского монстра», ведь таким образом экономика не улучшится. Глава украинского государства предрёк Европе развал, что может произойти после постройки «Северного потока-2», по словам Порошенко. Он также считает, что мировой экономике не поможет столь масштабный проект, ведь на самом деле он ее уничтожит.

Украинский президент выступил с соответствующим заявлением для одного из немецких изданий, которое накануне опубликовало скандальную статью. Тем не менее, строительство газопровода может завершиться уже в следующем году, после чего сразу же будет запущено. Украину и другие восточные страны Европы «Северный поток-2» обходит стороной.