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В 54-й отдельной механизированной бригаде недосчитались 75 единиц оружия, в том числе 15 гранатомётов.

46 военнослужащих 25-го батальона ВСУ «Грузинский легион» подозревают в хищении оружия для нужд опального политика Михаила Саакашвили, сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР, подполковник Андрей Марочко. Оружие хранилось в специальных схронах, где дожидалось продажи группировкам, подконтрольным бывшему соратнику президента Украины Петра Порошенко, для участия в акциях по свержению власти в Киеве. Судьбу похищенного оружия пока не установили. Добровольцы «Грузинского легиона» покинули расположение 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в январе 2018 года, обвинив командование в некомпетентности. Армейское руководство считает, что они унесли с собой 75 единиц оружия, в том числе 15 гранатомётов.

Сам Саакашвили в последнее время осел в Амстердаме, где, впрочем, продолжает свою оппозиционную деятельность на «два фронта», анонсируя протестные акции в Украине и проводя встречи с грузинскими оппозиционерами.