Стала известна цель визита Меркель в Китай

Сегодня, 18:55

Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Китай для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Политики обсудят некоторые вопросы в сфере экономики.

Кабмин сообщил, что Германия и Китай являются очень большими приверженцами правил мировой торговой организации (ВТО). Также политики обсудят некоторые вопросы, касающиеся взаимоотношения двух стран. Меркель приедет в Китай 24-25 мая, чтобы встретиться с председателем Си Цзиньпином и премьером Ли Кэцяном. 25 мая канцлер примет участие в торжественном открытии германо-китайской торговой палаты в Шэньчжэне и посетит завод по производству техники Siemens.

Меркель рассказала, что Европейский союз хочет отменить введение пошлин на сталь и алюминий. Ранее США ввели пошлину на 100 товаров, для производства которых Китай, по мнению Америки, похитил идеи у США. Позже представители Америки добавили список, в котором теперь находятся 1,3 тысячи китайских товаров. Китай в ответ на такие действия также ввел пошлины на ввоз 106 товаров.