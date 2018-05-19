Обнародован видеоролик испытаний ракетного корабля "Ураган"

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Кадры показывают, как железное судно проходит по акватории Ладожского озера. Мало того, на видео зафиксировали работу экипажа корабля.

Представители Минобороны России опубликовали на видеохостинге YouTube видео испытаний малого ракетного корабля под названием "Ураган". В момент сосредоточения корабля на территории акватории Ладожского озера запланирована комплексная проверка большого количества узлов его жизнеобеспечения.

После того, как корабль пройдёт испытания, его внесут в список техники Балтийского флота.

Стоит заметить, что МРК "Ураган" оборудован технологией сверхточного мощнейшего оружия и усовершенствованными артиллерийскими установками, также на нём имеется совершенное радиотехническое вооружение.