СБУ обнародовала запись разговоров главы ЧВК Вагнера о конфликте на Донбассе

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На записи слышен голос офицера спецназа Главного управления Генгерально штаба ВС России Дмитрия Уткина, который известен как Вагнер.

СБУ опубликовала запись переговоров главы ЧВК Вагнера о военных действиях на Донбассе. Как сообщают издания, речь велась о бронированных разведывательных дозорных единицах, которые были уничтожены армией Украины возле Дебальцево.

"Есть документ, что в момент самого разгара боевых действий глава и экс-офицер Генштаба ВС Росии Дмитрй Уткин приказывает своим подчинённым в срочном порядке произвести эвакуацию современных образцов российской боевой техники, а именно "КамАЗ-Дозор 43269", - уточняют в изданиях.

Стоит напомнить, в рамках доклада оппозиционера Бориса Немцова шла речь и гибели 17 российских военных под Дебальцево. Компенсации родные погибших не получали, а после смерти Немцова отказались от любых претензий.