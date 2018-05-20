«Образ врага в моем лице»: Морозов обвинил Куринного в создании нацистской пиар-кампании

Сегодня, 03:45

Официальное обращение пострадавшего опубликовали в Сети , после неудачной шутки КПРФ. Образ Адольфа Гитлера восприняли как повод высмеять оппонента и осквернить на политической арене, для собственной выгоды.

Сергей Морозов обвинил Алексея Куринного в создании нацистской пиар-кампании. Для этого оппонент использовал образ Адольфа Гитлера для унижения своего конкурента.

«Такие действия прямо направлены на создания образ врага в моем лице», - сообщил оскорбленный политик.

В процессе изложения мыслей Морозов напомнил о ситуации с переименование площади Ленина в Соборную. На фоне оскверненного Морозова в канун 9 мая (инцидент произошел 4 мая), Куринный стал бы настоящим борцом с «фашизмом».