Части ЮВО получат в 2018 году более 1500 единиц новой военной техники

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Ракетный корабль "Ураган" прошел первые испытания на Ладожском озере. Следующим шагом в пути к наращиванию военной мощи России станет введение в эксплуатацию современных "танков-убийц".

В 2018 году воинские части Южного военного округа (ЮВО) будут оснащены более 1500 единицами новой военной техники, сообщил командующий объединением генерал-полковник Александр Дворников. В рамках выступления на итоговом заседании военного совета он отметил, что с начала года в подразделения поступило более 130 современных образцов вооружения. Все они успешно введены в эксплуатацию и применяются в рамках боевой подготовки. Дворников уточнил, что в ближайшее время в частях ЮВО появятся более 40 самолетов и вертолетов, порядка 20 морских судов, а также больше 70 танков, около 200 бронетранспортёров и боевых машин пехоты. Помимо прочего планируется взять на вооружение примерно 250 единиц ракетно-артиллерийского вооружения и более 200 автомобилей. К концу года уровень оснащённости современной техникой ЮВО достигнет более 65%.

Ранее стало известно, что в 2018 году армия России получит новое вооружение. Российские военные пополнят свой арсенал современными кораблями, самолётами и космическими комплексами.