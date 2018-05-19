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Bild: В Сочи Путин показал Меркель «кто в доме хозяин»

Сегодня, 18:01

Меркель пожала руку Путину после встречи российского лидера с «газовым убийцей».

Президент РФ Владимир Путин, приняв канцлера ФРГ Ангелу Меркель в своей сочинской резиденции, дал понять последней, «кто в доме хозяин», пишет Bild. В статье журналист подчёркивает, что глава немецкого правительства вынуждена была пожать руку российского лидера, которой он лишь накануне всё в том же Сочи поздравлял «газового убийцу» Башара Асада. Юлиан Репке считает, что на этой встрече Путин показал Меркель кто хозяин не только в его летней резиденции, но и на мировой политической арене.

Ранее американское издание The Hill со ссылкой на собственные источники сообщило, что Путин в беседе с канцлером ФРГ назвал Трампа «крепким предпринимателем», стремящимся защитить собственные экономические интересы в Европе. Президент России позже также заявил, что Москва продолжит бороться за «Северный поток-2».

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Николай Коба
Сегодня, 18:24

Все интересы Путина на "северном потоке".Абрамовичей поддержать надо, а то санкции понимаеш...

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