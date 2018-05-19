В Сирии назвали агрессией обстрелы Израилем иранских объектов в Дамаске

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Глава сирийского диппредставительства в России пообещал, что САР будет защищать военных Ирана на своей территории.

Не иначе, как актом агрессии назвал недавние обстрелы иранских объектов в Дамаске посол Сирии в РФ Рияд Хаддад. По словам дипломата, сирийская армия продолжит защищать свою территорию от внешнего вмешательства. В том числе это касается дислоцированных здесь объектов Ирана. Последние удары по пригороду Дамаска, где, предположительно, базируются иранские военные, Израиль нанёс 15 мая. За несколько дней до этого официальный Тель-Авив обвинил иранцев в обстреле Голанских высот. В Израиле не скрывают, что недавняя атака стала ответом на действия Ирана в регионе. В то же время официальный Дамаск считает недопустимым любые агрессивные действия на своей территории. По словам Хаддада, Сирия будет отвечать на всякого рода выпады в свой адрес и адрес своих союзников.

Напомним, ранее стало известно, что Израиль нанёс авиаудары по сектору Газа и позициям ХАМАС. Волнения в регионе начались после того, как в Иерусалиме торжественно открыли посольство США.