Власти ДНР перебросили под Горловку батальон «Сомали»

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Знаменитое подразделение, по мнению руководителей «республики», должно остановить продвижение украинских силовиков.

В ДНР утверждают, что за последние часы артиллерия со стороны контролируемой Украиной территории выпустила порядка 750 снарядов по городу, в том числе жилым кварталам. В результате обстрела в Горловке уже погибли несколько мирных жителей. В Донецке уверены, что президент Порошенко ищет военных побед на фронте дабы заработать политические очки во внутренней борьбе за кресло главы государства накануне очередных выборов. О подготовке наступления свидетельствует якобы сосредоточение войск и боевой техники вблизи Бахмута (бывшего Артёмовска Донецкой области).

Ранее эксперт заявил, что Киев готовит почву для наступления на Донбасс. По мнению политического аналитика, руководство Украины после переформатирования операции в регионе начало занимать ключевые плацдармы, необходимые, чтобы начать эффективное продвижение вглубь территории ЛДНР.