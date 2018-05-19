В Совфеде прокомментировали планы Порошенко «использовать Крымский мост»

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Как заявил один из сенаторов со стороны полуострова Сергей Цеков, украинский президент имеет лишь одну цель, однако осуществиться его планам не суждено. По словам политика, в России не отказываются от гостей из Украины, которые могут воспользоваться мостом соседнего государства.

В Совфеде сразу же после заявления Петра Порошенко о возможности «использовать Крымский мост», который вместе с полуостровом политик намерен вернуть в состав Украины, прокомментировали такую речь украинского лидера. Цеков заявил, что Порошенко пытается всеми силами привлечь граждан для поддержки на выборах, которые состоятся вскоре, но Крым и принадлежащий ему мост он вернуть не сможет, с чем согласны даже сами украинцы.

Сенатор подчеркнул, что связь Украины с Кубанью через мост возможна, однако он останется собственностью РФ, как и сам полуостров. Ранее также сообщалось, что планы Порошенко прокомментировала и Госдума, назвав такие слова провокационными.