Гудков: «С подмосковного Кошкино начнется возрождение демократической России»

Сегодня, 15:44

За последние полтора месяца администрация Москвы отказала штабу оппозиционера Дмитрия Гудкова в проведении 84 пикетов из 86 запрошенных.

Столичный представитель оппозиционного движения длительное время безуспешно пытается добиться раздельного сбора мусора и отмены муниципального фильтра. Напрямую уговорить московские власти оппозиционеру не удалось, поэтому он решил действовать с помощью народа. Подав заявки на 86 пикетов, Дмитрий Гудков получил лишь два одобрительных ответа из Новой Москвы. Мэрия разрешила шествия в поселке Кокошкино и Щербинке.

«С подмосковного Кошкино начнется возрождение демократической России», - прокомментировал оппозиционер борьбу с властью, призвав земляков ставить сентябрьские выборы в кавычки уже сейчас.