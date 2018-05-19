СМИ: ВСУ применили против ДНР запрещенные боеприпасы

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В данный момент целый район усыпан гвоздями, находящимися до этого в снарядах. Как рассказали в воинском штабе республики, в результате таких недопустимых действий погибла одна местная жительница Горловки.

Представители оперативного командования ДНР отметили, что бойцы ВСУ накануне применили запрещенные боеприпасы. В штабе подчеркнули, что использованы были снаряды со шрапнелью, что является нарушением международных конвенций.

Сейчас в ДНР оппонентов призывают не повторять подобные действия, ведь мирные жители могут пострадать еще больше. Отмечено, что приказ на обстрел Горловки был отдан полковником Михно, на котором теперь лежит ответственность за случившееся.