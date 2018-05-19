«Был по-детски открытым и добрым»: Бородай рассказал о суровом комбате Мамиеве

Сегодня, 15:13

Погибший накануне герой ДНР, комбат «Пятнашки» Олег Мамиев, несмотря на суровую внешность, был по-детски открытым и добрым, заявил первый премьер-министр «республики» Александр Бородай. По его словам, они с «Мамаем» были близким друзьями с 2014 года.

Один из бывших руководителей ДНР вспомнил также, что недавно встречался с Мамиевым в Донецке и непосредственно на месте его гибели – линии соприкосновения близ Авдеевки. В «Пятнашке», по словам Бородая, к комбату относились с любовью и уважением. В бригаде, как и положено настоящему командиру, он поддерживал дисциплину и порядок, но в то же время был по-детски открытым, добрым человеком. Экс-премьер ДНР отметил, что у Мамиева был взрослый сын, который также воевал в Донбассе, а также супруга и маленький ребёнок. О семье героя ДНР в республике пообещали позаботиться.

Напомним, сегодня днём в Донецке попрощались с погибшим комбатом «Пятнашки» Олегом Мамиевым. К зданию театра оперы и балета в центре города пришло множество людей, в том числе гражданских которые решили почтить память героя ДНР.