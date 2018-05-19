Новый глава УФСИН по Саратовской области заработал 1,5 млн рублей

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Информацию сообщил сам чиновник в своей декларации за 2017 год. В имении оказались: ½ квартиры (площадь 66,2 м²), земельный участок 1500 м² два автомобиля (Mazda CX-5 и ВАЗ-2105.).

Новый глава УФСИН по Саратовской области заработал за прошлый год 1,5 млн рублей. Об этом говорится в его декларации о доходах. Чиновник не скрывает, что объяснить происхождение финансов не может, поскольку в его имении есть ½ квартиры (площадь 66,2 м²), земельный участок 1500 м² два автомобиля (Mazda CX-5 и ВАЗ-2105.). Также данные декларации опубликованы на официальном сайте водомства. Напомним, что Геннадий Юрьевич Казаков (1964 года рождения) родом из Орловской области.

Начинал с должности оперуполномоченного, после стал замначальника УФСИН по Тверской области, с 2015 года – по Воронежской области. С 2017 года - глава УФСИН Саратовской области. Награжден 13 наградами и именным оружием. Пользователи Сети уверенны, что Казакова нужно проверить на предмет отношения к коррупции и взяткам, поскольку заработать столько денег за год госслужащему – невозможно.