Соратник Мамая пообещал отомстить ВСУ за смерть командира «Пятнашки»

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17 мая во время обстрела под Донецком ополченец Олег Мамаев получил несовместимые с жизнью осколочные ранения, скончавшись в госпитале.

Бывший глава батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба, более известный под прозвищем Абзах, прокомментировал смерть Олега Мамаева, он же Мамай, в Авдеевской промзоне. 17 мая под Донецком ополченцы подверглись обстрелу ВСУ. Командир «Пятнашки» получил осколочные ранения. Сослуживцы оперативно госпитализировали его, однако врачи ничего не смогли сделать. Соратник Мамая пообещал отомстить Киеву за смерть одного из лидеров ДНР, рассказав о знакомстве с ним и месте захоронения.

Абхаз и Мамай познакомились в сентябре 2014 года, сразу объединились и вступили в бой против ВСУ. Когда бывший глава «Пятнашки» получил ранение под Углегорском, именно Олег Мамаев вытащил его из-под обстрела. Впоследствии Ахра Авидзба, не сомневаясь, передал сослуживцу руководящую должность в батальоне.

Похоронить Мамая Абзах пообещал на родине, выполнив волю родственников.