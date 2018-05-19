В Киеве озвучили три варианта возвращения Донбасса

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После убийства Мамая, героя ДНР, «мирный» Киев предложил варианты возвращения Донбасса под свой контроль. Приоритетным члены украинского правительства считают «хорватский» сценарий, который, по их мнению, будет наиболее эффективным.

Существует три варианта возвращения Донбасса под контроль Киева, считает замглавы министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак. Чиновник озвучил их во время своего интервью украинской прессе. В частности, он сообщил, что видит перспективу мира в случае капитуляции Киева. В то же время замминистра подчеркнул, что в таком случае спокойствие в стране воцарится ненадолго. Второй сценарий предполагает возвращение региона военным путём, однако его чиновник считает «маловероятным по многим причинам». Наиболее предпочтительным и эффективным Грымчак видит третий, «хорватский» вариант, предусматривающий введение в Донбасс миротворцев и постепенную передачу данной территории под контроль Киева.

Между тем, обострение ситуации на линии соприкосновения противоречит мирным тезисам Киева, очередным подтверждением чему служит недавнее убийство командира бригады «Пятнашка» Олега Мамиева близ Авдеевки.