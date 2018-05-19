Лавров сообщил об отмене визита в Аргентину и на Кубу

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Представители внешнеполитического ведомства уточняют, что такое изменение внесено в расписание поездок по причине мероприятий по линии формирующегося правительства.

Стоящий во главе Министерства иностранных дел Сергей Лавров вынужден отменить плановый визит в Аргенитну и на Кубу. Заседание министров иностранных дел состоится 20 и 21 мая в Буэнос-Айресе. С учётом нового состава российское правительство 23 мая планирует созвать первичное совещание.

В этом случае стоит отметить, что президент РФ Владимир Путин уже утвердил соответствующие указания о необходимых назначениях. Большая часть министров в новом составе правительства остаётся на былых должностях.