Штаб Навального учредил новую партию

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Алексей Навальный весной 2013 года принял решение утвердить для регистрации свою партию под названием "Народный альянс", однако в регистрации ему отказали по причине недоработок в уставных списках.

В результате этого делегаты на учредительном съезде партии утвердили новую партию "Россия будущего". Сам Алексей Навальный на съезде отсутствовал. 15 мая московский суд задержал представителя оппозиции на 30 суток. Его обвинили в нарушениях порядка организации общественных мероприятий и неповиновении законным требованиям правоохранительных органов.

На съезде находилось более сотни делегатов из 60 регионов. Чтобы зарегистрировать партию в рамках закона необходимо по два делегата от половины российских субъектов.

По словам главы юротдела ФБК Ивана Жданова, логотипом новой партии выступит надпись "Россия будущего", фон которой украсит триколор.