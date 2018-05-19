"Военный кошмар": Путин назвал сроки поступления на вооружение "Сармата" и "Авангарда"

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Новое оружие поможет устроить "военный кошмар" врагам, которые решат напасть на Россию. Путин в ходе военного совещания в Сочи рассказал, когда отечественная армия получит гиперзвуковое оружие.

Вооруженные силы России продолжают испытывать перспективные системы, готовящиеся к массовому производству. "Сармат" поступит на вооружение в 2020 году, "Авангард" начнет оберегать безопасность россиян в 2019 году, анонсировал Владимир Путин. Также президент назвал сроки поступления в армию других перспективных комплексов – в соответствии с утвержденным ранее графиком.

В ходе сочинского военного совещания было отмечено, что ряд новейших разработок уже стал на массовое производство и пополняет склады ВС РФ. К примеру, полностью готовы к эксплуатации гиперзвуковой авиакомплекс «Кинжал», восхитивший многих экспертов и ветеранов ВОВ на Параде Победы, и лазерное оружие, несущее дежурство в Южном военном округе.

Традиционно Путин поблагодарил отечественных производителей суперсовременной военной техники, в частности, "Сармата" и "Авангарда", позволившим России на годы опередить аналоги потенциальных врагов.

Российские СМИ считают, что новое гиперзвуковое оружие поможет России устроить "военный кошмар" враждующим странам, которые решат атаковать РФ. Революционные технологии по производству современного оружия активно развиваются в России и обеспечивают полную безопасность граждан, благодаря также и мощной армии РФ является одним из лидеров в военной сфере.