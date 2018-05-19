Не приглашенная на свадьбу Тереза Мэй сухо поздравила Гари и Меган

Сегодня, 13:17

Политик сухо пожелала герцогу и герцогине всего наилучшего. Сообщение премьер-министр Великобритании Тереза Мэй написала в соцсети Twitter.

Не приглашенная на свадьбу Тереза Мэй поздравила титулованных герцога и герцогиню. Свои новые звания молодожены получили от Королевы Великобритании по давней традиции. Теперь после женитьбы полный титул принца Гарри - герцог Сассекский, граф Дамбартонский и барон Килкил. В этот особенный для Великобритании день, премьер-министр также поздравила молодоженов с венчанием.

Не приглашенная на свадьбу Тереза Мэй необычно поздравила герцога и герцогиню в Twitter. Этот факт не все восприняли с пониманием в Великобритании среди пользователей Сети.

А в это время во всех уголках Великобритании люди отмечают праздник с размахом. По словам пользователей Сети, свадьба Гарри и Меган стала настоящим событием в стране.

«Никто не думает ни о чем, кроме свадьбы Гарри», - говорят жители Лондона.