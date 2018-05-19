В ДНР попрощались с погибшим комбатом «Пятнашки» Олегом Мамевым

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Командира интернациональной бригады провожали в последний путь, как сослуживцы, так и простые жители Донецка, которые присоединились к траурным мероприятиям.

В самопровозглашённой ДНР сегодня в первой половине дня прошла церемония прощания с командиром так называемой «интернациональной бригады» «Пятнашка» Олегом Мамиевым, более известным по позывному «Мамай», погибшим на днях в боях в районе Авдеевки. В «республике» в этот день объявлен траур. Мероприятие прошло в здании театра оперы и балета в центре Донецка. Почтить память Мамиевва пришёл лично глава ДНР Александр Захарченко. Панихиду помимо военных посетили и многие рядовые дончане, которые начали сходиться к месту прощания уже к 10 утра. Многие из горожан признаются, что лично не знали погибшего, но слышали о нём лишь позитивные отзывы.

Между тем в Украине уже раскрыли имена военных ВСУ, которые участвовали в операции по ликвидации «Мамая». В частности, экс-глава «Правого сектора»* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош поблагодарил за «качественную работу» военнослужащих с позывными Черного, Рэмбо и Кипиша.