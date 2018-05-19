Участник АТО раскрыл Трампу правду про использование химоружия на Донбассе

Сегодня, 12:23

Ветеран АТО Александр Мединский выложил видео с обращением к американскому президенту.

В нём он признаётся Дональду Трампу, что имеет свидетельства про изготовление и использование украинскими военными химического оружия на территории Донбасса. По словам ветерана, раньше он не мог позволить себе заявить об этом, поскольку боялся за свою жизнь и своих родственников. Тогда Мединский находился на территории Украины. На данный момент экс-служащий живёт в Финляндии и заявляет, что теперь готов общаться открыто и честно.

Александр Мединский намерен передать фрагменты сказанной им информации лично "в уши" работников спецслужб США. Также мужчина сообщил, что готов давать показания в американском суде, ФБР, АНБ и ЦРУ.