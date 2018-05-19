СМИ: Путин назвал Трампа «крепким предпринимателем»

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«Северный поток-2» заставил российского лидера вспомнить про президента США. Путин отметил также тему о противодействии строительству газопровода со стороны Вашингтона.

Президент России Владимир Путин назвал главу Белого дома Дональда Трампа «крепким предпринимателем». Как передаёт авторитетное американское издание The Hill, политик назвал миллиардера по имени и высказал мнение, что в вопросе поставок сжиженного газа из США у него есть личный интерес. Глава РФ, как утверждают осведомлённые источники СМИ, в беседе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что считает Трампа хорошим бизнесменом, продвигающим собственный товар на европейский рынок. Именно этим якобы объясняется его жёсткость в вопросе «Северного потока-2», по строительству которого Вашингтон высказывается категорически, грозя всем участникам строительства различного рода санкциями.

Говоря непосредственно о реализации проекта, Путин заявил, что к нему могут присоединиться другие страны. На пресс-конференции по итогам встречи с главой немецкого правительства российский лидер подчеркнул, что Россия продолжит бороться за «Северный поток-2» ввиду его выгодности.