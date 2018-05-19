По словам эксперта, это возможно, еще не все потеряно для братского народа. Россия продолжает развиваться, несмотря на санкции Запада, а страны ЕС в вопросах отбрасывают Украину, которая стала инсайдером на политической арене.
Карен Шахназаров назвал единственный способ воссоединения Украины и Крыма. Для этого народ соседней страны должен воссоединиться с Россией на государственной основе. Об этом Шахназаров рассказала в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
По словам политологов, названный кинорежиссером единственный способ воссоединения Украины и Крыма реально возможен. Однако для этого власти Киева не должны гнаться за странами ЕС и США, а проводить политику объединения с РФ.