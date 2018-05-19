Госдума прокомментировала планы Порошенко пользоваться Крымским мостом

Сегодня, 11:59

Порошенко продолжает устраивать провокации в теме с Крымским мостом. Глава комиссии Госдумы по национальным вопросам Антон Морозов считает заявление президента Украины Петра Порошенко близким к провокационному.

Лидер украинского государства сообщил, что как только он возьмёт Крым в свои руки, то будет пользоваться Крымским мостом через Керченский пролив, который соединяет Краснодарский край и полуостров. Это, по его словам, необходимо для того, чтобы держать связь с Кубанью. Госдума сразу прокомментировала дальновидные планы Порошенко использовать Крымский мост, если Крым вернут Украине.

"Крым теперь является частью России. Он стал символом воссоединения. Строительство Крымского моста и устройство в эксплуатацию полностью поставят точку в вопросе, чей Крым", - рассказал депутат Госдумы Антон Морозов.