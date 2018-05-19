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Об этом он сообщил в соцсети и опубликовал совместное фото. Политики впервые познакомились и обсудили не один вопрос.

Депутат Николай Валуев встретился с главой ДНР Захарченко. Это произошло один день назад.

«Обо многом поговорили. Об истории. О людях. О Родине. Остались только положительные эмоции от общения. Рад знакомству с Захарченко Александром Владимировичем», - рассказал Николай Валуев.

Подписчики политика подметили, что их союз как политиков может стать стеной, о которую разобьются многие. Такое мнение поддержали и хейтеры, которые не решились противоречить двум представителям власти.

Эксперты сообщают, что общие интересы и политические взгляды могут стать первоисточником к созданию крепкого союза между Валуевым и Захарченко.