Народный депутат Украины Ефим Звягильский написал откровенное письмо Владимиру Гройсману, где сообщил, что поручения политика игнорируют. Речь идет об Авдеевке в Донецкой области. Чтобы точнее передать смысл претензии Звягильский использовал нецензурные слова.
В Украине депутаты жалуются матом премьер-министру. Текст письма к Владимиру Гройсману опубликован в Сети.
В Украине такой случай не впервые, однако прямым текстом подобные слова еще не писали Владимиру Гройсману. Депутаты жалуются матом на все неправильные решения в стране.
Эксперты усмотрели в таком обращении депутата намек на проблемы в Минфине Украины. По их словам, важно соблюдать субординацию и пользоваться словами из цензурной лексики для решения проблем в стране.