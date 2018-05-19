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Народный депутат Украины Ефим Звягильский написал откровенное письмо Владимиру Гройсману, где сообщил, что поручения политика игнорируют. Речь идет об Авдеевке в Донецкой области. Чтобы точнее передать смысл претензии Звягильский использовал нецензурные слова.

В Украине депутаты жалуются матом премьер-министру. Текст письма к Владимиру Гройсману опубликован в Сети.

«Информирую Вас, что на выполнение Вашего поручения от 16.11.2017 года относительно восстановления Авдеевской центральной городской больницы Донецкой области (этой больнице более 60 лет), Министерство финансов Украины - Вас и меня послали на ***!», - говорится в письме.

В Украине такой случай не впервые, однако прямым текстом подобные слова еще не писали Владимиру Гройсману. Депутаты жалуются матом на все неправильные решения в стране.

Эксперты усмотрели в таком обращении депутата намек на проблемы в Минфине Украины. По их словам, важно соблюдать субординацию и пользоваться словами из цензурной лексики для решения проблем в стране.