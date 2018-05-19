Сегодня, 09:26

Рейтинг СМИ, которые предсказали Лаврову уход из политики, возглавило агентство Bloomberg. По словам официального представителя российского МИД все слухе об отставке главы ведомства необоснованные и искусственно созданные.

Захарова назвала «героев гадания на правительственной гуще». Свой собственный рейтинг она опубликовала на своей странице в социальной сети. Вынужденный шаг Захарова сделала для того, чтобы опровергнуть фейковую информацию по поводу отставки Сергея Лаврова. Захарова публично назвала «героев гадания на правительственной гуще».

Возглавить рейтинг пришлось агентству Bloomberg. Издание сообщало о болезни Лаврова. Второе место получил блогер под псевдонимом Эль-Мюрид, который рассказал об «указе» на увольнение главы МИД. Третье место разделили журналисты из «Ура.ру», «Русская планета» и «Русская пресса». После того как Захарова назвала «героев гадания на правительственной гуще», упомянула о телеканале RTVI. Издательство рассказало о том, что Лавров устал и планировал уход несколько лет.

Теперь Сергей Лавров заявил, что Лондон взял курс на раскрутку антироссийской кампании. К такому выводу глава МИД РФ пришел после анализа заявлений Терезы Мэй по «делу Скрипалей». На данный момент инцидент в Солсбери до сих пор остается темой беспредметного общения на высших политических уровнях.