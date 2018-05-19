Порошенко намерен изменить в Конституции Украины статус Крыма

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Конституционная комиссия Украины заканчивает работу над поправками к закону относительно статуса Крымского полуострова.

Изменения в Конституции Украины закрепят право крымско-татарского народа на самоопределение в составе Незалежной, признав его источником особого статуса АРК как составляющей Украинского государства, заявил Порошенко. Подготавливаемые поправки позволят Киеву вводить особый режим управления, в случае возникновения угроз суверенитету Украины, парализуя работу местных органов власти и назначая спецчиновника. Также Порошенко планирует создать на полуострове Крымскую Раду – представительный орган, защищающий интересы жителей республики.

Изменить в Конституции статус Крыма украинский президент намерен в ближайшее время, сразу, после рассмотрения поправок Конституционной комиссией. К слову, Киев работает над корректировками статуса АРК с июня прошлого года.

В 2014 году Россия заявила о присоединении Крымского полуострова. Украина назвала произошедшее аннексией, обозначив республику, как временно оккупированную территорию. Новая волна споров на тему АРК вспыхнула между Киевом и Москвой на фоне открытия Крымского моста. Украинская сторона назвала «стройку века» угрозой национальной экономики, ограничивающей судоходство. Запад активно поддерживает мнение Киева.

Порошенко уже успел рассказать о своих планах на Крымский мост. Вернув полуостров в состав Украины, Киев будет использовать 19-километровую конструкцию для связи с Кубанью, заявил лидер украинцев. России незаконно возведенная «стройка века» пригодится для отступления, огрызнулся в сторону Москвы Порошенко.