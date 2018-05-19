Лавров: Лондон взял курс на раскрутку антироссийской кампании из-за «дела Скрипаля»

Об этом глава МИД РФ заявил в интервью для Clarin. По его словам, Великобритания целенамеренно серьезно обостряет отношения с Россией.
Сергей Лавров заявил, что Лондон взял курс на раскрутку антироссийской кампании. К такому выводу глава МИД РФ пришел после анализа заявлений Мерезы Мэй по «делу Скрыпалей». На данный момент инцидент в Солсбери до сих пор остается темой беспредметного общения на высшихполитических уровнях.
Эксперты объясняют то, что Лондон взял курс на раскрутку антироссийской кампании, по-разному.
Политологи уверены, что Великобритания пользуется ситуацией, в которой замешаны россияне для собственной выгоды.