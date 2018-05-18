Арам Габрелянов об аресте Вышинского: Подонки у власти творят беспредел

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В России продолжаются акции в поддержку арестованного в Киеве главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого обвиняют в государственной измене. Свое слово сказал и известный российский издатель Арам Габрелянов.

Габрелянов во время пикета возле украинского посольства заявил, что на Украине подонки у власти творят настоящий правовой беспредел только ради того, чтобы их не оттеснили от «кормушки». Русофобия осталась на Украине единственным товаром, который она может экспортировать в западные страны. Поэтому СБУ, натравленная киевскими властями, хватает журналистов по абсолютно надуманным обвинениям, а суды преданно выносят решения об аресте.

По мнению Габрелянова, Украина, арестовывая Вышинского, ставит перед собой несколько целей. Во-первых, обеспечить «обменный фонд», который позволит возвращать на родину своих террористов и экстремистов. Во-вторых, обострить обстановку перед Чемпионатом мира по футболу. В-третьих, выместить бессильную злобу после открытия Крымского моста.