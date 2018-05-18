Путин пожелал здоровья выздоравливающему Сергею Скрипалю

Сегодня, 19:50

Отравленный в Великобритании бывший высокопоставленный полковник ГРУ, предававший своё государство в интересах этой страны, пошёл на поправку. Интерес к этому прикован со стороны СМИ всего мира.

Не оставил данный факт без внимания и Владимир Путин. После своих переговоров с Ангелой Меркель, журналисты задали ему вопрос, что он думает по этому поводу.

Владимир Владимирович не воздержался от ответа. Он сказал представителям СМИ, что благодарен Господу за то, что Скрипалю удалось пойти на поправку. Лидер РФ пожелал тому, чтобы он был живым, здоровым и невредимым.

Путин особо отметил, что если бы по отношению к Скрипалю было совершено применение боевого отравляющего вещества, его смерть была бы мгновенной или через несколько секунд.

Лидер РФ не преминул напомнить о помощи, которая неоднократно предлагалась Россией Великобритании в том, чтобы качественно расследовать этот инцидент, который «раздули» во всех мировых СМИ, обвиняя в преступлении Россию.

Однако, продолжил Путин, никакой ответной реакции не последовало. В то же время, предложение РФ остаётся открытым, поскольку истина интересует всех, кроме организаторов этой провокации.

Как бы то ни было, Скрипалю удалось выжить. Многие политологи считают, ему есть что рассказать. В особенности, когда под угрозой смерти, помимо него, оказалась и его дочь.