Порошенко: Россияне будут бежать из Крыма через незаконно построенный мост

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Президент Украины уверен, что в скором времени законная власть вернется на территорию Крыма, и россияне будут бежать через незаконно построенный мост через Керченский пролив.

Россия еще ответит за строительство моста в Крыму, - говорит президент в своем аккаунте в Twitter. Также Порошенко пообещал вернуть Крыму законный суверенитет, а мост через Керченский пролив будут использовать в качестве сообщения с Кубанью, в которой проживает много украинцев.

Ранее Ангела Меркель пообещала Владимиру Путину поговорить с Порошенко об арестованном журналисте РИА Новости Кирилле Вышинском.