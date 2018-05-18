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Чудесное исцеление пациента, пережившего смертельное воздействие отравляющего вещества, предназначенного для мгновенного умерщвления сотен человек, потрясло научное сообщество. Особенно британских врачей, который спасали отравленного ОВ типа «Новичок» бывшего сотрудника ГРУ.

Как уже сообщалось, Сергей Скрипаль, на фоне которого Лондон попытался провести долгосрочную антироссийскую кампанию, благополучно выписан из лечебного учреждения. В настоящее время сообщается, что после "воскрешения" Скрипаля поместили в секретный бункер, который, вероятно, недоступен для отравленной российской гречки.

Остается еще один вопрос, на который британские власти и спецслужбы упорно не хотят отвечать. Куда делась дочь перебежчика, которая выздоровела еще месяц назад. Мнение мирового сообщества об участии России в «отравлении» Скрипалей кардинально изменяется после сообщений о том, что «Новичок» не является тем отравляющим веществом, который доступен только России. Наконец подвергнут сомнению и мотив, по которому был «заказан» Скрипаль.