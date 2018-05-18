Киселёв: Ситуация с арестом на Украине Игоря Вышинского – дикость

Сегодня, 19:28

На Украине был задержан руководитель РИА Новости Украина. Его киевские власти обвиняют в факте госизмены и работе на Москву. Обвинения ничем не доказаны, поэтому ряд российский деятелей уже высказались по данному факту.

Дмитрий Киселев, возглавляющий «Россию сегодня», прокомментировал ситуацию с арестом на Украине этого журналиста. По его мнению, ситуация с его задержанием и содержанием под стражей – полнейшая дикость.

Как сообщил Киселев, что сейчас происходит вокруг Игоря Вышинского, является уничтожением человека. Ему киевскими властями вменяется государственная измена. Следствием этого может стать 15-летний срок, конфискация имущества и так далее.

Киселёв не понимает этого. Он считает Вышинского профессиональным журналистом никогда не замеченным в экстремизме. Его репортажи всегда были «изысканными, взвешенными и тонкими».

Поэтому Киселёв считает, то, что сейчас происходит на Украине вокруг Игоря Вышинского, является «дикостью, абсурдом и пещерной расправой».

МИД РФ уже направил по этому поводу Украине две ноты, которые дипломаты назвали «весьма серьёзными».

Не осталась в стороне от ограничения работы СМИ на Украине и Ангела Меркель. Она намерена обсудить с Порошенко ситуацию вокруг задержания Вышинского.