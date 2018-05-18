Дональд Трамп спросил у Била Гейтса о ВИЧ и ВПЧ

Сегодня, 19:07

Американский президент встречался с одним из самых богатых людей планеты ещё в марте 2017 и в декабре 2016 года.

Дело в том, что Бил Гейтс является главой благотворительного фонда Bill&Melinda Gates Foundation. По словам миллиардера, он не общался с Дональдом Трампом до момента, пока его не избрали президентом США. Поэтому Гейтс увиделся с американским лидером только в 2017 и 2016 годах.

Во время встречи богатейшего человека в мире Трамп спросил у Гейтса о ВИЧ и ВПЧ, а точнее о том, приводят ли вакцинации к отрицательным результатам. Президент также поинтересовался, нужно ил создать комиссию по изучению эффекта вакцинации. На это Билл Гейтс ответил, что в этом нет необходимости.

По словам основателя корпорации Microsoft, во время общения с Дональдом Трампом он очень удивился тому, что президент очень много знает о его дочери Дженнифер.

Миллиардер также шутливо рассказал, как он «убежал» от Трампа. Тогда во время выборов было какое-то мероприятие, и глава США оказался с Гейтсом в одном и том же месте. В итоге предприниматель решил избежать с Трампом встречи и ушёл оттуда.