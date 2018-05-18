МО РФ: Танкер «Академик Пашин» начал ходовые испытания

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Судно разработано специально для плавания в районе северных морей. Для этого корабль имеет двойной корпус в районе, где расположены грузовые танки.

Сообщение сделано пресс-службой предприятия Невский судостроительно-судоремонтный завод. «Академик Пашин» проектировался для нужд МО РФ.

По своим характеристикам танкер относится к категории «средних». Первой акваторией его ходовых заводских испытаний станет Ладожское озеро.

Строительство танкера «Академик Пашин» производилось в соответствии с госконтрактом, который был выполнен в запланированные сроки. Теперь качество его строительства проверят ходовые испытания.

Танкер является однопалубным судном. Его особенностью является наличие двойного укрепленного корпуса в районе расположения грузовых танков. По мнению разработчиков, благодаря этому он получит возможность плавания в северных морях и снабжения топливом находящейся там боевой группировки кораблей МО РФ.

При этом судно может передавать и принимать на борт не только жидкие грузы, в числе которых дизтопливо, мазут, керосин, моторное масло или вода. «Академик Пашин» вполне может доставить эскадре и сухие грузы.

Завод, который выпустил это судно, является одним из старейших в северо-западной части РФ. С его стапелей корабли начали сходить с 1952 года. До этого он занимался лишь их ремонтом.