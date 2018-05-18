Илья Варламов отказывается принимать участие в выборах мэра Москвы

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По словам общественного деятеля, у него нет шансов на победу, ведь пройти отбор муниципального фильтра смогут только члены правящей партии «Единая Россия».

Илья Варламов на своём официальном сайте рассказал, что отказывается принимать участие в выборах на пост мэра Москвы. По словам блогера и общественного деятеля, он буквально месяц назад подумывал, чтобы в сентябре поучаствовать в гонке за пост градоначальника. Однако здесь стоит понимать, что такие выборы на пост московского мэра можно называть «выборами» очень условно. По словам Варламова, чтобы получить регистрацию, необходимо пройти специальный муниципальный фильтр. Однако на выборах нужное количество муниципальных депутатов может собрать только кандидат, который состоит в правящей партии «Единая Россия».

Варламов отмечает, что изначально собирался воспользоваться выборами, чтобы донести российскому обществу и новой аудитории свои идеи. Однако в получившейся ситуации своего участия в гонке он не видит. Варламов заявляет, что он в свои 34 года не обладает силами и опытом в политике, чтобы провести отличную предвыборную кампанию и объединить под своим предводительством нужное количество граждан. Кроме того, спрос на конкурентные выборы в РФ сейчас не особо велик.

Варламову очень хочется увидеть на выборах мэра Москвы сильного кандидата, способного объединять людей. Сегодня он видит много хороших, достойных и порядочных потенциальных кандидатов. Однако такие люди на выборы идти боятся, считая, что в этом никакого смысла попросту нет.