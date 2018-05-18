Российские пранкеры разыграли журналиста, предложившего взорвать Крымский мост

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Американский журналист, «проснувшийся знаменитым» после того, как опубликовал свою статью с предложением к Украине уничтожить мост через Керченский пролив, стал жертвой розыгрыша. Конечно же, отличились Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, соответственно Вован и Лексус.

Том Роган, против которого уже возбуждено уголовное дело СК России, был явно обрадован, услышав, что позвонивший ему человек является ни кем иным, как главой МИД Украины Павлом Климкиным. Судя по приведенному диалогу, российские пранкеры разыграли американского журналиста «по полной программе». Вначале «Климкин» поблагодарил собеседника за великолепную статью. Роган радостно ответил, что негативная реакция Кремля это бальзам для его души.

Далее «Климкин» пообещал, что юридическим и материальным обеспечением Рогана в российской тюрьме займется украинская сторона и посулил привлечь к его защите «гениального» адвоката Фейгина. Затем маразм продолжал крепчать. Роган сообщил, что его отец, который работал в Госдепе, учил его, что «русских нужно бить палками по животу». Украина верный друг США. Насчет ареста Вышинского в Киеве он ничего не знает, но заранее уверен, что он шпион.