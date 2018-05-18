Израиль: На границе с Иорданией построят забор для перехвата ракет

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Еврейское государство озаботилось безопасностью аэропорта «Рамон», который станет международным. Он строится на юге государства рядом с городом Эйлат.

Израиль, в лице своих властей, сообщил, что участок забора, протяжённостью 4,5 километра на границе с Иорданией станет стратегическим. Специалисты полагают, его высота позволит перехватывать запускаемые противником ракеты в направлении этого сооружения.

Забор на границе с Иорданией будет иметь высоту в 26 метров. На этом его «способности» не ограничатся. Защитное сооружение оснастят множеством специальных датчиков и технологий по раннему обнаружению ракет. Следовательно, Израиль сделает своей новый аэропорт более безопасным.

Боевикам с противоположной стороны его обстрел станет весьма проблематичным.

Это участок является лишь фрагментом плана, который составил Израиль для того, чтобы возвести защитную стену. Её протяжённость составит 34 километра, а высота, в среднем – 6 метров. Стоимость этого сооружения, по данным некоторых источников – 52,4 млн долларов.

Специалисты отмечают, «Рамон» - это первый из гражданских аэропортов, которые строит Израиль со времени своего основания. Он станет работать как по внутренним направлениям, так и на Европу. Помимо того, он будет использоваться в качестве альтернативного при чрезвычайных ситуациях.