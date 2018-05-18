Охрана свадьбы принца Гарри будет стоить в 15 раз дороже самого торжества

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Стоит отметить, что невеста оденет свадебное платье эксклюзивной работы британского агентства мод Ralph Russo за 270 тыс. долларов. А вот Принц Гарри появится на мероприятии в чём-то попроще.

Бракосочетание обойдётся молодожёнам в 2,75 миллионов долларов, это в 15 раз меньше, чем будет потрачено на охрану безопасности церемонии. Еда и напитки обойдутся в 700 миллионов долларов. Обеденный приём и ужин предусматривает посещение 600 гостей. Мало того, более 2,5 тысячи человек из обычных жителей Британии отведают закуски и чай на территории Виндзорского замка.

По некоторым данным, на праздник пригласили выступить таких исполнителей, как The Kingdom Choir, Spice Girls, Эд Ширан, Адель, а также Элтон Джон. Бракосочетание принца Гарри и его невесты Меган Маркл намечено на 19 мая в Кенсингтонском дворце.