Неизвестное американское оружие попало на видео в Афганистане

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Американские военные применили секретное оружие в Афганистане, которое попало на видео. Пока что эксперты точно не могут самостоятельно определить вид ракет.

Видео сразу же разлетелось по всему Интернету, на нем можно заметить удивительный маневр. Эксперт подчеркивает, что на видео показана ликвидация афганской провинции Фарах, в которой террористы попытались скрыться в жилых помещениях. На видео замечен странный объект, который очень быстро летит к цели, затем резко поворачивается, летит обратно. В конечном итоге, после всех маневров, ракета падает в цель и взрывается.

Эксперты считают, что странный объект похож на Viper Strip GBU-44, однако эта ракета не имеет таких больших крыльев, как у объекта на видео. Также есть предположения, что это AGM-176 Griffin, потому что странный объект очень быстро перемещается и может резко менять направление. Не исключается, что в основе этого приспособления может быть дрон. Вполне возможно, то, что видно на записи - новейшее оборудование США.