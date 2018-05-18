Порошенко не оценил шутку подчинённого о дорогах Днепропетровщины

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Похоже, на Украине власти всерьёз озаботились состоянием дорог, которые на многих направлениях являются просто ужасающими. В то же время, отвечающие за этот вопрос чиновники даже не могут предположить, в какую сумму обойдётся их восстановление.

Порошенко задал вопрос Владиславу Животченко, возглавляющему службу автомобильных дорог Днепропетровщины. Он спросил того, сколько ему потребуется денег на их восстановление. Тот ответил президенту Украины «А кто знает, сколько».

Порошенко этот ответ явно не понравился. Животченко заметил это и попытался извиниться за то, что «высказался неудачно».

Порошенко ответил, что не извиняет его, а шутить следует «у себя дома». Он повторил вопрос, сколько денег нужно для Днепропетровщины, чтобы возродить состояние её дорог, многие из которых ранее считались стратегическими.

Они действительно имеют такой статус. СМИ отметили, что Порошенко «поднимает градус». Перед этим он решил торжественно поучаствовать, когда открывался фельдшерский пункт в селе Боденьки.

Политологи отмечают, этот пункт там, безусловно, нужен. Однако, это не президентский масштаб.

Сколько денег нужно для того, чтобы восстановить дороги Днепропетровщины, пока не озвучено. Эксперты считают это очередным ходом Порошенко в преддверии выборов. «Кукарекнул, а солнце, хоть не всходи». В бюджете денег на это мероприятие точно не заложено.