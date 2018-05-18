Жириновский раскритиковал состав нового правительства

Сегодня, 17:04

Продолжают появляться комментарии лидеров парламентских фракций, политологов и политических обозревателей, по поводу нового состава российского правительства. Конечно же, лидер ЛДПР не остался в стороне.

Владимир Жириновский, как политический долгожитель и системный оппозиционер, раскритиковал состав нового российского правительства. В первую очередь, главе ЛДПР не понравилось большое количество вице-премьеров, которые, по его мнению, только мешают министрам руководить своими отраслями, а также вносят сумятицу в практическое воплощение решений.

Кроме того, Жириновский заметил, что для объявленного Владимиром Путиным качественного рывка в его последний президентский срок, необходимо обновление правительства не менее чем на 80%. Также, несмотря на общественное мнение, Жириновский заявил, что министр иностранных дел Сергей Лавров излишне мягок для современной международной обстановки. По мнению парламентария, стране необходим более решительный и жесткий глава МИД.