США испытывают "робота-трупоеда" на Ближнем Востоке

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Вся эта операция проводится американцами в тайне. По данным многих источников, США приступили к испытанию работающего автономным образом «помощника», который сможет собирать органику и перерабатывать её.

Зачем США это нужно, для многих экспертов пока является загадкой. Однако, по их мнению, фактом является то, что на Ближнем Востоке уже используется робот-трупоед.

Он, по данным источников, способен к переработке органики, а значит, и человеческих тел, разорванных снарядами.

Сначала теория о том, что США начали разрабатывать "робота-трупоеда", считалась конспирологической. Затем эту версию подкрепили расследования СМИ США.

По их выводам, "робот-трупоед" начал разрабатываться в США в обстановке строжайшей секретности ещё десять лет назад. Сейчас, якобы, его уже испытывают на Ближнем Востоке.

Как сообщают СМИ, "робот-трупоед" должен иметь повышенную автономность. Это не ново. Новинкой является то, что его задачей станет сбор органических отходов, в частности, растительности и древесины. Он сможет их перерабатывать для того, чтобы получить топливо для продолжения своей миссии.

Однако, как оказалось, новый робот – трупоед. Он при сборе органики для своего топлива не брезговал собирать останки человеческих тел, разбросанных на поле боя.

Учёные считают это абсурдным. В то же время, по их сведениям, узнав о подобных «свойствах» машины, США приступили к её активным испытаниям.