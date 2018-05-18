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Причиной напоминания стала ситуация с задержанием главреда «РИА Новости Украина». По мнению западных политиков, Киев игнорирует свои обязательства в отношении задержанного.

МИД ФРГ советует Украине соблюдать принципы правового государства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Мы следим за этими событиями с беспокойством и призываем в дальнейших действиях к прозрачности, соблюдению принципов правового государства», - подчеркнул представитель МИД ФРГ.

Эксперты увидели в словах МИД ФРГ предупреждение для Украины. Если Киев не будет соблюдать принципы правового государства, то может измениться отношение к внешней политике страны.

К слову, жена Вышинского подтвердила, что мужу запретили видеться с родными. Женщина безуспешно пыталась получить разрешение на свидание с арестованным на два месяца супругом. Со слов доверенного лица она узнала, что силу правоохранители и СБУ в отношении Вышинского не применяли.