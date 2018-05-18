В Сети появились фото и видео взрывов у аэропорта в сирийском Хаме

Сегодня, 15:48

Материалы были опубликованы представителями Специальной мониторинговой миссии в Сирии на официальной странице в Twitter.

По опубликованным в Сети фото и видео стало понятно, что всего взрывов было не меньше четырёх. Произошло это возле военного аэропорта возле сирийского города Хама.

Пока что не известно, что стало точной причиной взрыва. Активисты из Хама рассказали, что скорее всего взрывы произошли из-за слишком высокой температуры воздуха. Однако известно, что неподалёку от военного аэропорта разместились военные силы Ирана.