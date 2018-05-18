В Петербурге у Лахта-центра развернуты два ЗРПК «Панцирь»

Сегодня, 15:10

Жители Санкт-Петербурга встревожены появлением на берегу Финского залива современной боевой техники противовоздушной обороны. Горожане оставались в недоумении, пока им не разъяснили ситуацию.

Два зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь» появились и развернулись на позициях неподалеку от знаменитого «газпромовского» небоскреба Лахта-центр. Горожане, заметив боевую технику, начали задавать друг другу вопросы в социальных сетях, что происходит, налет самолетов, какого потенциального противника ожидается. Тем более, что ЗПРК явно приготовлены к боевым действиям.

Сегодня петербуржцам объяснили, что в связи проведением в городе Международного экономического форума и матчей Чемпионата мира по футболу, ЗПРК «Панцирь» будут охранять небо над Петербургом от потенциальных диверсионных и террористических угроз. Во время проведения ЧМ-2018 полеты самолетов и БПЛА над городом будут ограничены. Комплексы стоят на вооружении в Западном военном округе.