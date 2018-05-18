В Германии признали разрушение логической цепочки «только Россия могла применить «Новичок»

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Сенсационная публикация издания Zeit, доказывающая, что еще 28 лет назад Германия получила формулы и пробы бинарного отравляющего вещества «Новичок», посеяла смуту в среде немецких политиков. Для некоторых из них доказательства по делу отравления Скрипалей перестали быть очевидными.

В Германии, в целом, признали разрушение стройной логической цепочки, приводящей к однозначной вине России, которая была единственной стороной, способной применить «Новичок». Как оказалось, подобные отравляющие вещества на сегодня имеют как минимум четыре западные страны. Представители Левой партии в парламенте Германии однозначно заявили о непричастности Москвы к инциденту в Солсбери.

«Зеленые» заметили, прежде чем выдвигать обвинения и высылать российских дипломатов, правительству следовало проинформировать о наличии «Новичка» в Германии. По мнению немецких политиков, Лондон «сработал топорно» и все дело шито белыми нитками. Как стало известно, Сергей Скрипаль уже выписан из больницы. Однако где находится бывший полковник ГРУ, пока не разглашается.